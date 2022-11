Consueto appuntamento con le notizie più importanti dalla redazione di Calciomercato.com: tanto spazio al mercato, con le novità sul futuro di Conte e Jorginho, entrambi in scadenza a giugno rispettivamente con Tottenhahm e Chelsea, e l'interesse delle big per Kvaratskhelia, talento del Napoli. Aggiornamenti importanti anche su Brozovic e Chiesa in vista del derby d'Italia Juventus-Inter, in programma domenica alle 20.45.