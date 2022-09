Nuovo appuntamento con le Top 5 news di Calciomercato.com: focus sul cambio in panchina in Serie B, con Fabio Cannavaro che nelle prossime ore diventerà l'allenatore del Benevento. Novità di mercato per Luis Suarez, per Marco Asensio, obiettivo del Milan, e per Mauricio Pochettino, ex allenatore di Paris Saint-Germain e Tottenham. Aggiornamenti importanti sul fronte Romelu Lukaku, che vuole essere in campo sabato 1 ottobre contro la Roma di Mourinho.