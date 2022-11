Nuovo appuntamento con le Top 5 news, la nostra rubrica giornaliera nella quale analizziamo le ultime notizie. Da due giorni Leo Messi si allena a parte e tiene in ansia l'Argentina per il debutto al Mondiale; non ci sarà invece Karim Benzema, che Didier Deschamps ha deciso di non sostituire nella rosa della Francia dopo il forfait di ieri. Mondiale ma non solo, perché stasera c'è anche Austria-Italia e Mancini si porta dietro un dubbio in attacco. Capitolo mercato: la Roma torna su Frattesi, la Juve mette nel mirino Carnesecchi.