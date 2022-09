La pausa per le nazionali non annacqua le situazioni di forte tensione in seno alla Juventus, dove oltre al futuro di Allegri tiene banco il caso Bonucci, e Inter, con Marotta costretto ad intervenire nuovamente per rafforzare la posizione di Inzaghi. Zaniolo, Leao e Giampaolo gli altri argomenti nel consueto appuntamento delle Top 5 news su calciomercato.com.