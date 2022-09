Miralem Pjanic si schiera in difesa del tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri. Il centrocampista bosniaco dello Sharjah ha dichiarato in un'intervista a Tuttosport: "Adesso non ha senso cambiare allenatore, le somme si tirano a fine stagione. La squadra può riuscire a ribaltare tutto, ma si devono mettere tutti in discussione. Ora serve compattezza tra club, allenatore, squadra e tifosi. Nessuno può essere soddisfatto, a partire dai calciatori. Ma anche Allegri e il suo staff staranno facendo delle riflessioni per svoltare. Il campionato è equilibrato, può succedere ancora di tutto. Fidatevi di me, Allegri sa come si esce da queste crisi".



"Le assenze di Pogba, Chiesa e Di Maria pesano: i big condizionano gli avversari. Il regista ha un ruolo chiave con Allegri: Paredes deve prendersi dei rischi".