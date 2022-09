Nuovo appuntamento con le top 5 news della sera, a cura della redazione di Calciomercato.com: si parte dalle parole di Fabio Cannavaro, nuovo allenatore del Benevento, per proseguire con quel che sappiamo sull'interesse del Manchester United per Kim che si sta prendendo il Napoli. Dalla Premier arrivano sirene anche per Riccardo Sottil, esterno della Fiorentina. Aggiornamenti quindi sulle condizioni di Politano e Tonali, oltre che sugli imminenti rientri di Lukaku e Calhanoglu in casa Inter.