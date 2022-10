Nuovo appuntamento con le top 5 news di mattinata con la redazione di Calciomercato.com: sotto i riflettori la situazione sul rinnovo del Tucu Pereyra con l'Udinese, le ultime in vista di Napoli-Sassuolo, una curiosità emersa dal bilancio dell'Inter. Spazio anche per il ricorso della Roma sulla squalifica europea di Zaniolo e per l'assoluzione di Neymar dall'accusa di frode per il passaggio dal Santos al Barcellona.