Nuovo appuntamento con le top 5 news su Calciomercato.com: tanta carne al fuoco come sempre, a partire dalle ultime di formazione di Juve, Napoli e Milan a poche ore dalle rispettive sfide di Champions League, passando per i timori di incidenti a Milano per l'arrivo di circa 4000 ultras croati e le novità sul futuro di De Vrij.