Il servizio a cura della redazione di Calciomercato.com sulle trattative più calde di giornata: sotto i riflettori l'affare fatto tra il Napoli e Kim, le nubi sul mercato in uscita dell'Inter che potrebbe perdere Dumfries, l'ennesima estate in bilico per Milinkovic-Savic e le nuove piste Chukwuemeka-Milan e Rovella chiesto alla Juve dalla Salernitana.