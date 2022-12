Nuovo appuntamento con le news Mondiali di Calciomercato.com. Il Brasile sogna Pep Guardiola per la panchina, ma ci sono altri due profili più concreti nella lista della federazione; già pronto il sostituto di van Gaal nell'Olanda: il nuovo ct sarà l'ex Barcellona Ronald Koeman. Mercato giocatori: c'è un nuovo club per Amrabat ma la Fiorentina ha già le idee chiare su come gestirlo, la Juve si inserisce per Thuram e il Manchester United pensa a due bomber del Mondiale per gennaio.