Vittorio Parigini è uno di giocatori del Torino che più ha mercato in questa sessione invernale. L'attaccante classe 1996 è nel mirino dell'Empoli ma sulle sue tracce si è ora messa anche un'altra società: il Parma.



La società emiliano sta seguendo da vicino anche Simone Edera, altro attaccante di proprietà del Torino: se l'affare Edera (che è richiesto anche da Chievo Verona, Frosinone e Udinese) non dovesse andare in porto, allora il Parma cercherà di stringere per Parigini. La formula dell'eventuale operazione sarbebbe sempre quella del prestito.