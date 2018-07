C'era grande attesa per la prima uscita stagionale del Torino di Walter Mazzarri contro la Bormiese. I granata hanno rifilato 14 gol ai padroni di casa, dominando il lungo e in largo e mostrando chiaramente la differenza di valori in campo. Il goleador della squadra è stato Andrea Belotti, che ha messo a segno 5 gol. Poi doppiette per Acquah, Iago Falqué e Butic. A segno anche Berenguer, Ferigra e Lukic.