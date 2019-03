Appena undici minuti giocati in questo campionato, nel finale di partita di Torino-Roma alla prima giornata, quando Armando Izzo fu costretto a lasciare il campo a causa di un problema fisico: sono questi i numeri di Gleison Bremer in questa sua prima avventura in serie A.



Il Torino ha acquistato Bremer lo scorso luglio dall'Atletico Mineiro spendendo circa 6 milioni di euro. Una cifra importante per un giocatore che è considerato una riserva da Walter Mazzarri. Per questo motivo a fine stagione Bremer sarà ceduto, con ogni probabilità con la formula del prestito: a meno di un'offerta particolarmente vantaggiosa, il Torino infatti cederà per temporaneamente Bremer in modo che possa giocare titolare il prossimo campionato e il valore del suo cartellino possa tornare quantomeno a quella cifra spesa in estate per acquistarlo.