In Inghilterra c'è addirittura chi è arrivato a chiamarlo "little Jorginho", e sicuramente Samuele Ricci ha tutte le potenzialità per arrivare a diventare quel regista moderno come il centrocampista del Chelsea e della Nazionale. Un percorso di crescita step by step per il gioiello dell'Empoli che potrebbe passare fin da subito da un cambio di maglia con il Torino di Ivan Juric che sta spingendo per regalarsi un regista con le sue qualità.



ACCORDO FRA CLUB - L'intesa fra i due club è totale per un'operazione in prestito con dritto di riscatto che può trasformarsi in obbligo al raggiungimento di condizioni agevoli. Per una valutazione complessiva da 10 milioni più bonus a cui si potrà aggiungere anche una percentuale sulla futura rivendita .



COSA MANCA - Cosa manca quindi per la chiusura finale della trattativa? Sostanzialmente soltanto l'accordo col giocatore per cui c'è ancora un po' di distanza e per cuicui servirà fare un piccolo sforzo. Il progetto di Juric lo entusiasma ed è per questo che Ricci si sta muovendo in anticipo di 6 mesi sulla tabella di marcia e con tanti altri club interessati. Siamo alle battute finali e il Torino potrà regalarsi un nuovo regista