Marco Giampaolo può sperare di avere a disposizione Tomas Rincon per la partita di sabato contro il Genoa: il centrocampista venezuelano era stato costretto ad abbandonare anzitempo il campo contro l'Atalanta a causa di un affaticamento muscolare ​ai flessori della coscia, quest'oggi al Filadelfia non si è allenato con i compagni ma ha svolto soltanto alcune terapie.



Il tecnico granata spera però di poterlo recuperare, se Rincon non ce la dovesse fare al suo posto giocherebbe Jacopo Segre.