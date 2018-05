Tra i calciatori del Torino che più si sono messi in luce in questa stagione c'è sicuramente Simone Edera. Il giovane attaccante è riuscito a ritagliarsi uno spazio sempre importante quest'anno in squadra ed è finito anche nel mirino di club importanti come il Napoli. Del futuro dell'attaccante ne ha parlato il suo procuratore Beppe Galli ai microfoni di Torino Granata.



"Per quello che so io Simone è molto stimato dall’allenatore Mazzarri e dalla società - ha dichiarato Galli - il ragazzo è contentissimo di stare al Torino, sta facendo bene e siamo contenti della sua crescita e il domani è tutto suo. Siamo sereni e lo è anche Simone perciò va benissimo così. Più avanti quando avremo delle certezze allora potremo dire se Mazzarri lo dà come incedibile o se è meglio che il ragazzo vada altrove, ma adesso per tutto ciò che ho detto non possiamo rispondere alla domanda se resterà o andrà via".