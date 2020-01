Dopo il clamoroso 0-7 incassato sabato scorso dall'Atalanta e l'eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Milan, il futuro di Walter Mazzarri al Torino è sempre più in bilico.



Mentre la società prende tempo, meditando sull'avvenire della propria panchina, negli uffici di Urbano Cairo è arrivata l'autocandidatura di una vecchia conoscenza del nostro calcio: quella di Sven Goran Eriksson.



L'esperto allenatore scandinavo si è infatti proposto alla dirigenza piemontese come prossimo titolare della panchina del Toro. "Martedì sera, appena finito il quarto di finale di Coppa Italia - rivela a Calciomercato.com l'agente dell'ex CT dell'Inghilterra, Alessio Sundas - abbiamo contattato la dirigenza del Torino proponendo l’allenatore svedese come prossimo allenatore dei granata. Ovviamente non c'è stata data una risposta definitiva. Ma c'è stato assicurato che nei prossimi giorni la società valuterà la possibilità di affidargli la panchina fino al termine della stagione".