Vanja Milinkovic-Savic nella prossima stagione non vestirà la maglia del Torino. Il portiere serbo, dopo una stagione in cui ha collezionato una sola presenza in campionato e tre in Coppa Italia, sarà ceduto in prestito: i dirigenti granata sono alla ricerca di una squadra che possa garantire una maglia da titolare all'estremo difensore.



Del futuro di Milinkovic-Savic ne ha parlato anche il suo procuratore, Mateja Kezman, intervenendo a TMW Radio: "Abbiamo bisogno di sederci col club e fare un piano riguardo il suo avvenire. Tanti club di Serie A ci hanno chiesto di lui, così come dal Belgio, ma anche dall’Inghilterra”.