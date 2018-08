Tra le più belle sorprese in casa Torino in questo inizio di campionato c'è sicuramente il terzino nigeriano Ola Aina. Sia contro la Roma che contro l'Inter l'ex giocatore del Chelsea è subentrato, sempre nel corso del primo tempo, a dei compagni di squadra infortunati (Lorenzo De Silvestri contro i giallorossi, Cristian Ansaldi contro i nerazzurri). Ora il numero 34 si appresta all'esordio da titolare.



Con Ansaldi che certamente non sarà a disposizione di Mazzarri per la partita contro la Spal, Aina è il candidato numero uno per un ruolo da titolare sulla corsia di sinistra: il nigeriano ha infatti superato nelle gerarchie lo spagnolo Alejandro Berenguer.