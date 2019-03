Nei minuti di recupero di Torino-Bologna la formazione granata è rimasta in dieci uomini per via dell'espulsione a Ola Aina. Il terzino nigeriano è stato costretto a lasciare in anticipo il campo per via di qualche parole di troppo rivolta all'arbitra Mariani: ora però rischia una squalifica ben più lunga di una sola giornata.



Tutto dipenderà da cosa riporterà Mariani nel proprio referto: sicuramente il terzino nigeriano non ci sarà contro la Fiorentina ma il rischio è che possa saltare anche la partita successiva del Torino, ovvero lo scontro diretto per l'Europa contro la Sampdoria.