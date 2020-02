Le misure straordinarie adottate dal governo per limitare al massimo il contagio da Coronavirus ha riguardato anche il mondo del calcio: non solo sono state rinviate diverse partite nello scorso weekend, ma molte di quelle in programma la prossima settimana verranno giocate a porte chiuse.



A porte chiuse si sta allenando anche il Torino da lunedì al Filadelfia. E a proposito della squadra granata, potrebbe non tenersi la consueta conferenza stampa di Moreno Longo prepartita. Nei prossimi giorni verrà comunicata la decisione presa dal Torino.