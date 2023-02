Il cartellino giallo ricevuto a San Siro contro il Milan ha fatto entrare in diffida Perr Schuurs. Non una buona notizia per il Torino perché, dopo la partita contro la Cremonese, per la squadra granata ci sarà il derby contro la Juventus: un'ammonizione contro i grigiorossi potrebbe quindi costare molto cara al centrale olandese.



E' improbabile che Juric decida di rinunciare a Schuurs contro la Cremonese per preservarlo per il derby ma il difensore del Torino dovrà cercare di limitarsi negli interventi.