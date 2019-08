Il Torino non ha intenzione di cedere Kevin Bonifazi. Almeno per il momento. Con Lyanco e Koffi Djidji che non sono a disposizione di Walter Mazzarri a causa di alcuni problemi fisici, la squadra granata si ritrova con soli quattro difensori centrali arruolatili, pochi considerando che il tecnico toscano ne schiera sempre tre titolari.



Per questo motivo il direttore sportivo Massimo Bava ha respinto anche le ultime offerte della Spal per Bonifazi ma entro la fine della sessione di mercato, quando Lyanco e Djidji saranno recuperati, la trattativa potrebbe riaprirsi.