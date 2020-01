Seko Fofana e il Torino sono sempre più distanti: l'Udinese, infatti, non sembra intenzionata a cedere in questa sessione di mercato il centrocampista ivoriano, come testimonia il fatto che il responsabile dell'area tecnica del club friulano, Pierpaolo Marino, abbia ora respinto anche il nuovo assalto granata.



Dell'eventuale arrivo di Fofana in granata se ne parlerà quindi la prossima estate, se il ds del Torino, Massimo Bava, vorrà rinforzare il centrocampo della propria squadra dovrà ora guardare altrove.