Tra i giocatori di proprietà del Torino che in questa stagione hanno giocato in prestito in giro per il mondo c'è anche Carlao. Il difensore è stato tra i protagonisti del campionato cipriota con la maglia dell'APOEL Nicosia e il so futuro potrebbe essere ancora tra le fila della formazione gialloblù.



L'APOEL Nicosia ha infatti la possibilità di riscattare il cartellino di Carlao versando nelle casse granata 500.000 euro. Il attesa di capire se la clausola del riscatto verrà esercitata, quel che appare certo è che il difensore non tornerà al Torino.