Urbano Cairo ha avviato i primi contatti con Ivan Juric per il rinnovo del contratto che scadrà nel 2024. L'obiettivo del presidente è quello di blindare l'allenatore per aprire con lui un ciclo duraturo.



A spingere per il rinnovo di Juric sono anche i calciatori del Torino: il tecnico è riuscito a compattare tutta la squadra, anche chi gioca di meno lo segue senza dubbi. La trattativa per il rinnovo è appena cominciata ma Cairo spera possa arrivare a una conclusione nei prossimi mesi.