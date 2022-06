Non c'è solo il Monaco sulle tracce di Andrea Belotti, l'ormai ex capitano del Torino ha ricevuto infatti anche un'offerta da parte del Fenerbahce. I tifosi della squadra turca hanno preso d'assalto il suo profilo Instagram riempiendolo di messaggi in cui gli chiedono di trasferirsi nella squadra gialloblù.



Nei prossimi giorni Belotti sceglierà la squadra nella quale giocherà la prossima stagione.