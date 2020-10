Negli ultimi venti minuti circa di Sassuolo-Torino, recupero compreso, Marco Giampaolo ha deciso di abbandonare il suo classico 4-3-1-2 per passare a un più inedito 3-5-1-1. La difesa a tre è stata una novità per il tecnico abruzzese: ma potrebbe essere una soluzione anche per il futuro?



"E' la prima volta in vita mia che ricorro a questo tipo di difesa. In futuro cercherò di farlo sempre meno" ha dichiarato a fine partite Giampaolo. Difficilmente quindi il Torino tornerà a schierarsi con la difesa a tre.