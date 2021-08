Vincenzo Millico è stato uno dei giocatori che in questo precampionato è stato più sotto osservazione: l'ex Primavera non è però riuscito a convincere totalmente Ivan Juric che, oltre a Marko Pjaca, ha chiesto infatti un altro trequartista per il 3-4-2-1.



Millico potrebbe quindi essere ceduto in prestito per cercare di giocare con continuità, al Torino rischierebbe infatti di avere poco spazio a disposizione e di doversi accomodare in panchina.