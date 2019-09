Finora Diego Laxalt quando è sceso in campo lo ha fatto sempre a partita in corso. L'esterno uruguaiano per il momento non è mai stato impiegato da Walter Mazzarri nella formazione titolare: a Parma, però, spera di avere un'occasione nell'undici iniziale.



La formazione del Torino non sarà identica a quella che ha giocato giovedì contro il Parma e tra i giocatori che potrebbero riposare c'è anche Lorenzo De Silvestri. Ola Aina potrebbe essere così spostato sulla corsia di destra lasciando quindi un posto disponibile a sinistra: proprio nella posizione dove potrebbe giocare Laxalt.