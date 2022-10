Dopo l'addio di Andrea Belotti, a contendersi la maglia da titolare al centro dell'attacco del Torino sono stati Antonio Sanabria e Pietro Pellegri: i due, quando entrambi sono stati a disposizione, sono sempre stati in ballottaggio e durante le partite si sono spesso avvicendati l'uno con l'altro.



Una staffetta che potrebbe ripetersi anche sabato, nel derby contro la Juventus. Juric dovrebbe schierare ancora una volta titolare il centravanti paraguaiano, con Pellegri pronto a entrare in caso di necessità a partita in corso.