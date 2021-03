La scorsa estate Tomas Rincon aveva prolungato per un'ulteriore stagione il proprio contratto con il Torino (ora scadrà il 30 giugno del 2022) ma che il suo futuro sia sempre a tinte granata non è affatto certo.



Rincon in questa stagione non ha avuto un rendimento soddisfacente e potrebbe finire per essere coinvolto nel processo di rivoluzione che riguarderà l'intera squadra a fine campionato. Anche in caso di salvezza, infatti, saranno molti gli attuali calciatori del Torino a essere ceduti.