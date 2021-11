Giorno dopo giorno Armando Izzo appare sempre più fuori dal progetto del Torino. Il difensore è sceso nelle gerarchie di Ivan Juric, che come centrali di destra di difesa preferisce Koffi Djidji e David Zima, per questo motivo una sua partenza a gennaio è sempre più probabile.



Tra le squadre interessate al difensore è spuntato pure il Parma, protagonista fino a questo momento di un campionato sottotono in serie B ma che ha voglia di riscatto.