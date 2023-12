Anche David Zima potrebbe lasciare il Torino nella sessione invernale di calciomercato. Il difensore ceco non ha trovato molto spazio in questa prima parte di stagione ed è stato superato anche da Adrien Tameze nelle gerarchie di Ivan Juric.



Per questo motivo Davide Vagnati valuterà tutte le eventuali offerte che potrebbe arrivare per il numero 6 granata.