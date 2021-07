Molto probabilmente se Andrea Belotti resterà al Torino o se invece andrà via lo si scoprirà solamente a fine agosto, quando la sessione estiva di calciomercato volgerà al termine.



Il Gallo al momento è in vacanza e inizierà ad allenarsi agli ordini di Ivan Juric a partire dal 2 agosto, quando il Torino riprenderà a lavorare al Filadelfia. Nel frattempo al presidente Urbano Cairo non sono ancora arrivate offerte importanti per Belotti: anche per questo il futuro del Gallo a oggi è ancora un'incognita.