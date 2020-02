Il Torino ha comunicato che la consueta conferenza stampa dell'allenatore Moreno Longo, alla vigilia della partita, domani non si terrà. La società granata ha infatti comunicato che, in osservanza dell'Ordinanza della Regione Piemonte per l'allarme Coronavirus, la presentazione della partita contro il Napoli da parte del tecnico non ci sarà.



Il programma di domani del Torino prevede dunque l'allenamento di rifinitura e la partenza per la Campania.