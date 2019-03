Per il settimo anno consecutivo sarà ancora Bormio a ospitare il ritiro estivo del Torino: ad annunciarlo è stata la stessa società granata. Non si conoscono ancora le date del ritiro, molto dipenderà dall'eventuale partecipazione o meno della squadra di Walter Mazzarri alla prossima Europa League, quel che è certo è che il Torino si recherà nella località della Valtellina il prossimo mese di luglio.



A fine campionato si conosceranno maggiori dettagli per quanto riguarda il ritiro che dovrebbe comunque essere di circa due settimane.