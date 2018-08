Attraverso un video postato sul proprio profilo Instagram, il terzino delCristianha parlato dell'infortunio subito domenica contro l'Inter."Ciao a tutti, come state? Volevo ringraziarvi ancora una volta per tutti i messaggi di appoggio e di sollievo, soprattutto grazie per tutte le preghiere che fate sempre per me - dichiara nel video Ansaldi - Vi voglio aggiornare un attimo, grazie a Dio sia il menisco sia il legamento crociato stanno bene, si tratta solo di una rottura di un legamento interno del ginocchio. Molti mi stavano chiedendo cosa mi fossi fatto, per questo ve lo confermo adesso. Mi ci vorranno un 6 settimane più o meno per recuperare bene e tornare in campo, per cui volevo ringraziarvi ancora una volta per l’appoggio e soprattutto per le preghiere. Così è come stanno adesso le mie gambe, starò un po’ con le stampelle. Vi mando un grande abbraccio e continuo a pregare per voi”.