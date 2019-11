Tra i calciatori che Walter Mazzarri manderà in campo domani in Genoa-Torino ci sarà anche Cristian Ansaldi, uno dei tanti ex della partita. L'esterno argentino lo scorso anno era stato decisivo in entrambe le partite tra i granata e i rossoblù.



All'andata aveva segnato il gol del momentaneo 1-1 (poco dopo Andrea Belotti su rigore ha segnato la rete del definitivo 2-1), al ritorno con un suo potente destro aveva battuto Radu permettendo al Torino di espugnare per 1-0 il campo del Genoa.