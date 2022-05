La permanenza al Torino di Cristian Ansaldi è al momento tutt'altro che certa. Il terzino argentino è in scadenza di contratto e il suo rinnovo è al momento in forte bilico.



Ansaldi vorrebbe restare ancora al Torino e chiudere la propria carriera proprio con la maglia granata addosso: al termine del campionato il suo agente si incontrerà con Davide Vagnati per capire se c'è la possibilità di prolungato il contratto per un'altra stagione.