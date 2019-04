Cristian Ansaldi, difensore del Torino, ha parlato all'intervallo della partita che i granata stanno vincendo per 2-0 contro la Sampdoria.



Queste le sue parole: "Non dobbiamo mollare, dobbiamo continuare con questa cattiveria e giocando a calcio. Il campo con la pioggia? Finora si vede che per noi è stato perfetto".