Cristian Ansaldi, tuttofare del Torino, autore del gol vittoria contro il Genoa, parla in vista della sfida contro il Milan: “La classifica ci permette di sognare tutto. Alla Champions non ci pensiamo, ma abbiamo l’obbligo di provarci. Contro il Milan sarà un’altra finale, nella quale speriamo di portare a casa i 3 punti per continuare a sognare”.