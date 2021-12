Tommaso Pobega è stato uno dei migliori del Torino nella partita contro il Cagliari e una sua conclusione dalla distanza, non trattenuta da Cragno, ha anche propiziato la rete del vantaggio granata. A fine primo tempo Ivan Juric lo ha però richiamato in panchina mandando in campo Daniele Baselli.



Quella dell'allenatore croato non è stata però una scelta tecnica ma una soluzione obbligata: Pobega aveva infatti avvertito un fastidio ai flessori della coscia e per questo, precauzionalmente, Juric lo ha richiamato in panchina. In casa Torino c'è ora un po' di preoccupazione per le condizioni del centrocampista.