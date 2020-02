E' stato arrestato questa mattina l'ex presidente del Torino Roberto Goveani. La Guardia di Finanza ha emesso otto ordinanze (tra cui quella per l'ex patron granata) di custodia cautelare nell'ambito dell'inchiesta del fallimento dell'Auxilium Torino, la squadra di basket del capoluogo piemontese.



Goveani è stato presidente del Torino dal febbraio del 1993 all'aprile del 1994: dopo pochi mesi fu infatti costretto a vendere la società per la grave situazioni finanziaria in cui riversava il club.