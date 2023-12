Torino-Atalanta (calcio d'inizio alle ore 20.45 in diretta su Dazn e Sky) è il posticipo che chiude la 14esima giornata di campionato in Serie A. Gli ospiti si presentano a questa sfida all'ottavo posto in classifica insieme alla Lazio con 20 punti, quattro in più dei granata, dodicesimi a quota 16 col Lecce.



Ancora senza gli infortunati Ricci e Schuurs, Juric esclude Radonjic per motivi disciplinari. Dall'altra parte Gasperini perde Scamacca, che si aggiunge agli altri indisponibili Toloi, Palomino, Zappacosta e De Ketelaere. Nel prossimo turno l'Atalanta riceve il Milan sabato alle ore 18, invece il Torino gioca a Frosinone domenica all'ora di pranzo.



FORMAZIONI UFFICIALI



TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Ricardo Rodriguez; Bellanova, Ilic, Linetty, Vojvoda; Vlasic; Zapata, Sanabria.



ATALANTA (3-4-1-2) Musso; De Roon, Djimsiti, Scalvini; Hateboer, Ederson, Koopmeiners, Ruggeri; Miranchuk; Lookman, De Ketelaere.