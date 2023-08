Linea diretta tra Bergamo e Torino. I granata sono vicini all'acquisto di Duvan Zapata, attaccante in uscita dall'Atalanta. Come riporta Sky Sport, il colombiano ha già dato l'ok al trasferimento nella squadra di Juric ed era stato trattato nelle scorse settimane anche dalla Roma. Il club di Cairo è alla ricerca di una prima punta per completare un reparto che vede già Sanabria e Pellegri.



SOPPY - Ma quella che si prospetta all'orizzonte è una maxi operazione. Al Toro infatti è destinato anche Soppy. L'esterno era stato in un primo momento coinvolto in un'ipotesi di scambio con Singo, finito poi al Monaco. Dopo qualche giorno di riflessioni, l'ex Udinese ha aperto alla destinazione e ora il suo passaggio al Torino in prestito potrebbe rientrare nelle discussioni tra i due club.



BUONGIORNO - A fare il percorso inverso potrebbe essere Alessandro Buongiorno. Il difensore, capitano dei granata, è una richiesta di Gasperini che vuole mettere a posto una difesa apparsa ballerina nelle prime uscite. I nerazzurri stanno insistendo per affondare il colpo e potrebbero presentare nelle prossime ore un'offerta ufficiale al Torino.