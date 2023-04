Torino-Atalanta doveva essere il terzo anticipo del sabato della 32esima giornata di Serie A, ma lo slittamento a domenica di Napoli-Salernitana cambia il programma di giornata. A partire dalle 20.45 all'Olimpico Grande Torino, prenderà quindi il via la quarta partita di questo turno, importantissima per la lotta a un piazzamento europeo.



I granata di Ivan Juric si giocano le ultime chance e le ultime speranze di tenere aperta la corsa a un piazzamento Conference League distante oggi 10 punti e difeso proprio dai bergamaschi di Gian Piero Gasperini che però sono anche a -4 da un piazzamento Champions. Va però ricordato che, con la Fiorentina in finale di Coppa Italia il settimo posto potrebbe non garantire l'accesso a una competizione.



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - Torino-Atalanta, con calcio d'inizio alle 20.45 di sabato 29 aprile all'Olimpico Grande Torino sarà trasmessa in diretta tv su Dazn e su Sky attraverso i canali Sky Sport Uno (201) Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 4k (213). In streaming su smartphone, tablet e pc sarà disponibile sull'app e sulla piattaforma Dazn oltre che su Sky Go e Now.



PROBABILI FORMAZIONI

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, Ricci, Ilic, Rodriguez; Miranchuk, Radonjic; Sanabria.

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Maehle, De Roon, Koopmeiners, Zappacosta; Ederson, Pasalic; Zapata.