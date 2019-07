Dopo essere stato impegnato con l'Italia Under 21 nell'Europeo di categoria, Patrick Cutrone si sta ora godendo le vacanze estive. Nel frattempo il suo agente è al lavoro per trovare la soluzione migliore per il futuro del suo assistito: futuro che potrebbe essere al Torino.



Nei prossimi giorni i dirigenti del Milan dovrebbero incontrare il procuratore del centravanti, nel frattempo il presidente granata Urbano Cairo e il direttore sportivo Massimo Bava stanno preparando un'offerta da presentare ai dirigenti rossoneri.