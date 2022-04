Le ottime prestazioni in serie che Gleison Bremer sta continuando a collezionare partita dopo partita stanno facendo lievitare sempre più il prezzo del suo cartellino. Per acquistarlo dal Torino non basteranno più 25 milioni di euro, come inizialmente era stato stabilito, ma il presidente Urbano Cairo chiederà una cifra tra i 35 e i 40 milioni di euro.



Le squadre interessate ad acquistare Bremer non mancano, sia in Italia che all'estero: nei prossimi mesi potrebbe aprirsi un'asta.