Il Torino continua a seguire con grande interesse Milan Badelj, centrocampista croato che in questa stagione è in prestito alla Fiorentina dalla Lazio. La società viola ha un'opzione per il riscatto del cartellino del calciatore, ma se non dovesse esercitata, la società granata potrebbe tuffarsi sul calciatore.



Badelj era stato seguito dal Torino anche nella scorsa sessione di mercato, ma l'affare non decollò in quanto la Fiorentina non era intenzionato a risolvere con un così largo anticipo il prestito.